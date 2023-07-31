Потерялся в лесу: в Киевской области ищут 6-летнего Богдана (фото, приметы)

Взволнованная мама обратилась в полицию, потому что самостоятельные поиски не принесли результата.

В Киевской области и ищут 6-летнего Богдана Кота из Жмиевки.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

31 июля в полицию обратилась взволнованная мама и сообщила о том, что около 13 часов в лесу потерялся сын, а самостоятельные поиски не принесли результата.

На поиски Богдана оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Вышгородского управления полиции: ювенальная превенция, уголовная полиция, работники отдела реагирования патрульной полиции, участковые офицеры полиции, полицейские офицеры общины и кинологическая служба, а также ДФТГ, ориентированы.

Приметы Богданчика: рост 100 см, русые волосы, худощавого телосложения, глаза голубые, имеет проблемы слуха.

Мальчик был одет в черные брюки, черную кофту, темно-зеленые кроссовки.

Богданчик потерялся в лесу 31 июля около 13 часов / Фото: Полиция Киевской области

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении ребенка, просим сразу сообщить на спецлинию "102" или в Вышгородское управление полиции Киевщины по телефону (04596)-22-065", - просят у полиции.

Напомним, в одном из сел под Киевом развернулась семейная драма, жертвой которой едва не стал младенец. Спасти ребенка помогла служебная овчарка по прозвищу Гром.

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