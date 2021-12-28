Потеряла память: киевлянка два дня бродила на морозе возле дома

Пенсионерку заметили патрульные и отвели к родственникам. Странно, что близкие двое суток никак не отреагировали на исчезновение родного человека.

В Киеве патрульные заметили бабушку, которая блуждала по улицам и растерянно себя вела.

Об этом информирует полиция Киева.

76-летняя женщина рассказала, что очень замерзла, ведь около двух суток не ночевала дома. Она потерялась и забыла, где проживает.

Выяснилось, что женщина проживает в доме по проспекту Маяковского. От медпомощи она отказалась. Патрульные увезли ее по адресу регистрации и передали родственникам. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители провели профилактическую беседу с ее близкими и дали рекомендации, как избежать таких случаев в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что под Киевом бабушка почти двое суток пролежала на полу после того, как ей стало плохо.

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