Потенциальное наступление россиян на Киев в 2024 году: эксперт назвал направление удара

Эксперт не исключает, что оккупанты "могут пойти ва-банк и попытаться вторгнуться с севера".

Россия не оставляет намерений захватить Киев, но в сегодняшних реалиях снова пойти наступление является "неподъемной задачей".

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своей колонке на сайте obozrevatel.

"Российское командование вынашивало, вынашивает и будет вынашивать планы по захвату Киева. Эта угроза будет сохраняться еще очень долгое время. Но в нынешних реалиях формирование полноценной ударной группировки для проведения такой операции для России просто неподъемная задача, не говоря уже о ежедневных ее поставках и обеспечении всей необходимой" номенклатурой", – считает он.

Однако эксперт не исключает, что оккупационные войска "могут пойти ва-банк и попытаться вторгнуться с севера, используя недоукомплектованные подразделения по необученным мобикам".

"Но это будет еще хуже для них результата, чем в 2022-м, и с большими потерями. Причем потерями не только человеческими и техническими, но и территориальными на других плацдармах", — подчеркнул он.

Напомним, по данным Deepstate, вооруженные силы России усилили атаки на Купянском направлении и немного продвинулись вперед. Украина не комментировала эту информацию.

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