Посвящённый Бахмуту: под Киевом создают мурал с пачкой "Артемсоль", известной на весь мир (фото)

В Ирпене под Киевом создают мурал с изображением известной на весь мир серо-голубой пачки соли от предприятия "Артемсоль". Работа посвящена городам Бахмут и Соледар в Донецкой области, которые уничтожают российские оккупанты.

Работу с Бахмутской солью в самом центре Ирпеня, на улице Шевченко 4 г, выполняет украинский художник родом из Симферополя Иван Шульгин.

"Соледарь и Бахмут. Города, которые за эти месяцы войны стали выглядеть словно эта разорванная пачка соли от постоянных обстрелов, взрывов, принесших многочисленные разрушения.... Бахмут и Соледар — города, которые обливаются соленым человеческим потом и кровью защитников", — прокомментировал художник на своей странице в Instagram.

В Ирпене создают мурал с пачкой Артемсиль/Скриншот из Instagram художника

Иван Шульгин должен завершить работу до конца недели. В воскресенье, 30 марта, запланировано открытие мурала.

Мурал в Ирпене с пачкой соли Артемсиль/Фото: Восточный Вариант

Мурал в Ирпене с пачкой соли Артемсиль/Фото: Восточный Вариант

Напомним, французский уличный художник Бенкси создал новую работу в Киеве, но держит ее в секрете. Ее презентация состоится в ближайшее время. Кроме того, 24 апреля в Бородянке на развалинах дома появился портрет Леси Украинки.

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