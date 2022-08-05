Пострадавшие от подтопления реки в Демидове получат финансовую помощь для ликвидации последствий

Пострадавшие от подтопления реки Ирпень домохозяйства в Демидове получат финансовую помощь – по 20 тысяч гривен.

Соответствующее решение приняли депутаты на сессии Дымерского поссовета. Для этого из областного бюджета общине передали 2 млн. 400 грн в рамках программы социальной защиты населению.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в телеграмме.

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По его словам, в настоящее время необходимые ремонтные работы на шлюзе завершены. Насосная станция начала откачку воды. Ее уровень уже снизился на 70 сантиметров, потому вода отступает от частных домохозяйств.

"Дамба на реке Ирпень была повреждена еще в начале полномасштабной войны в результате боевых действий. Это привело к сверхурочному поднятию уровня воды. И как следствие в селе Демидов было частично подтоплено около 100 частных домов", — отметил он.

Напомним, в июле возле села Демидов возобновили проезд по мосту, который был разрушен из-за попадания молнии в конце июня, через реку Ирпень.