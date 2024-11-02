Пострадавшая жительница, в квартиру которой попал "шахед", рассказала, что час пожарные не могли подъехать из-за оставленных во дворе автомобилей

Киевлянка рада, что она с семьей была в другой комнате, это их и спасло, потому что они могли бы погибнуть из-за ужасного запаха, который разрывает легкие.

Пострадала жительница Святошинского района Киева, в квартиру которой попал "шахед", рассказала, что целый час пожарные не могли подъехать из-за оставленных во дворе автомобилей.

Женщина рассказала, что после попадания вражеского беспилотника свет исчез, было пламя, она открыла дверь, сосед прибежал с огнетушителем, но масштаб пламени был таким огромным, что огнетушитель его не смог бы погасить.

"Мы спустились вниз, вызвали ГСЧС. Они очень долго не могли подъехать, потому что там забор стоит, деревья, вообще бетонный дом ниже расположен... Где-то час они пытались подъехать. Затянули шланги сюда и тушили", – рассказывает женщина.

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Киевлянка добавляет, что примерно через 2,5 часа ей, как собственнице, разрешили зайти в квартиру.

"Единственное, я рада, что мы живы, что мы были не в этой комнате и что шахед летел с этой стороны. Потому что если бы мы были в этой комнате, то нас бы уже, скорее всего, не было из-за запаха. Очень сильный страшный запах, и нам сказали ГСЧСники, что разрывает он легкие, когда им дышишь. Там буквально немного времени нужно", – отметила жительница выгоревшей квартиры.

Напомним, в Киеве воздушная тревога звучала уже пять раз с начала суток.

Отмечается, что Россия бьет по Украине обновленными "Шахедами".

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