Пострадавшая женщина, пожар и горящие автомобили: первые последствия ночной атаки дронов 30 мая

В Дарницком районе Киева, по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в частном доме.

Об этом пишет КМВА.

"Подразделения экстренных служб следуют на место. Серьезность разрушений и пострадавшие – уточняются. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

"Из-за падения обломков пылает частный дом в Дарницком районе. Все службы выехали на место. В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую, 27-летнюю женщину", — добавил глава Киева Виталий Кличко.

"Еще взрыв в Подольском районе. В Печерском, в результате падения обломков, горят три авто", — вскоре добавил он.

Также читайте Ермак призвал не снимать работу ПВО

"Печерский р-н. Зафиксировано падение обломков на припаркованный автомобиль. Экстренные службы работают на месте. Информация уточняется", – уточнили представители властей.

"Печерский р-н. Предварительно, в результате падения обломков произошло возгорание 3-х автомобилей. Информация уточняется", — добавили позже представители власти.

"Зафиксировано также падение обломков в Голосеевском районе. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", — пишут в КМВА.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.