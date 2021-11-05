"Постоять за 300 грн", - под Офисом президента прошла акция против Кличко

В пятницу под Офисом президента собралось несколько десятков человек, требовавших отставки Кличко. Однако они не могли ответить на вопрос, что именно им не нравится в деятельности мэра Киева. А некоторые вообще не знали, в какой именно акции придется участвовать, а пришли сюда, потому что за участие в акции обещали 300 грн.

Об этом сообщают "Комментарии. Киев".

"Сказали: придите. Мы не знали, зачем сюда идти. А потом говорят: дадим по 300 грн, постойте здесь", - рассказывает один из участников журналисту.

Эти слова подтверждает другой протестующий.

"Сказали, чтобы постояли, дадут денег, и можно будет уйти. 300 гривен", – говорит он.

Одна из женщин на вопрос, чем ей не нравится мэр Киева, честно признается: "Мы не знаем".

По информации СМИ, среди участников "акции протеста" были несовершеннолетние, не имевшие при себе никаких документов. Правоохранители пытались связаться с их родителями. Также среди протестующих заметили участников других провокативных акций.

Акция против мэра Кличко - 300 грн, каждому!) Опубліковано Киев.Комментарии - Новости и события Пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку