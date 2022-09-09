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Поставщику кокаина для украинской элиты суд в Борисполе назначил меру пресечения: фото

Поставщику кокаина для украинской элиты суд в Борисполе назначил меру пресечения: фото

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Поставщику кокаина для украинской элиты суд в Борисполе назначил меру пресечения: фото

Фото: из соцсетей

Юрию Чернецкому назначили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 5,98 млн грн.

Поставщику кокаина для украинской элиты назначена мера пресечения.

Юрию Чернецкому назначили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 5,98 млн грн.

Такое решение было принято судом в Борисполе.

Об этом сообщил "Великий Киев".

Напомним, 25 августа в Киеве на автомобиле "Порше" был задержан Юрий Чернецкий, подозреваемый в торговле кокаином. Во время обысков у 48-летнего мужчины изъяли расфасованный для продажи наркотик на сумму около $5 тыс. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 4 млн грн.

Дома у мужчины конфисковали патроны, пакетики для фасовки кокаина и веса. Следствие сообщило, что подозреваемый систематически сбывал кокаин в столице.

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Жена Юрия Чернецкого объявила сбор денег на его залог – 4 млн. грн. Соответствующий призыв певица Инна Воронова опубликовала в своем Instagram, в котором она утверждает, что о преступлениях мужа ей ничего неизвестно, а "Юра сейчас – артист". "Не имею права молчать. И хочу начать с того, что если бы было правдой то, о чем пишут, у нас было бы море денег, и я бы в первый день (вы знаете, как я люблю Юру) его бы выкупила", – заявила Воронова в сториз. Она добавила, что если 4 тысячи человек сбросят ей по 1000 гривен, то будет "концерт любви".

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Как рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, Чернецкого уже не в первый раз задерживают за торговлю наркотиками. В 2020 году его отпустили под залог в 2 миллиона гривен.

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