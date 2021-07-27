Поставщик медоборудования присвоил почти 2 млн государственных средств во время коронавирусных закупок

Поставщик медоборудования присвоил почти 2 млн государственных средств во время коронавирусных закупок

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Между столичным частным предприятием и Управлением капитального строительства Львовской областной государственной администрации заключен договор на поставку медоборудования на сумму около 27 5 млн гривен, в том числе с учетом налога на добавленную стоимость в сумме почти 1,8 млн гривен. Руководитель предприятия, с целью завладения бюджетными средствами включил сумму НДС в ценовое предложение и в дальнейшем получил суммы возмещения.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что вышеуказанное оборудование внесено в перечень товаров медицинского назначения, освобожденных от обложения налогом на добавленную стоимость Постановлением Кабинета Министров Украины №224 от 30.03.2020.

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"Поставка оборудования происходила путем заключения соглашений между подконтрольными компаниями-посредниками, зарегистрированными в том числе в оффшорных зонах. По результатам судебной экономической экспертизы, государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 1,8 млн гривен", — говорится в сообщении.

В рамках производства в г.. Киеве и г.. Харькове проведены обыски, в ходе которых изъята финансово-хозяйственная документация, которая отражает противоправную деятельность.

Подольской окружной прокуратурой города Киева по материалам ГУ КЗЭ СБ Украины сообщено о подозрении подрядчику в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах при поставках медицинского оборудования для амбулаторий общей практики семейной медицины во Львовской области по завышенным ценам (ч. 5 ст. 191 УК Украины) .

Напомним:

Руководство Минобороны в 2016 — 2018 для нужд ВСУ закупало боевые катера Кентавр производства Кузницы на Рыбачьем и санитарные автомобили Богдан производства компании Богдан Моторс, которые были ненадлежащего качества, что нанесло ущерб государству на общую сумму свыше 476 млн грн.

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