Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Поставщик кокаина для украинской элиты Черновецкий получил приговор: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1412
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Поставщик кокаина для украинской элиты Черновецкий получил приговор: фото

Фото: Прокуратура города Киева

Юрий Чернецкий сбывал кокаин в ночных клубах Киева, его уличили во время очередного сбыта.

Поставщик кокаина для украинской элиты Юрий Чернецкий получил приговор.

Наркодилер, сбывавший кокаин в ночных клубах Киева, приговорен к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта.

В ходе обысков по месту жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.

В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины.

По результатам судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых преступлениях.

©

"Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы", — сообщили в прокуратуре.

©

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Как рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, Чернецкого уже не впервые задерживают за торговлю наркотиками. В 2020 году его отпустили под залог в 2 миллиона гривен.

В Одессу прибыли два контейнера с "черным" кокаином

В Одессу прибыли два контейнера с "черным" кокаином

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1412
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация