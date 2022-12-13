Поставщик кокаина для украинской элиты Черновецкий получил приговор: фото

Юрий Чернецкий сбывал кокаин в ночных клубах Киева, его уличили во время очередного сбыта.

Поставщик кокаина для украинской элиты Юрий Чернецкий получил приговор.

Наркодилер, сбывавший кокаин в ночных клубах Киева, приговорен к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта.

В ходе обысков по месту жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.

В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины.

По результатам судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых преступлениях.

"Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы", — сообщили в прокуратуре.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Как рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, Чернецкого уже не впервые задерживают за торговлю наркотиками. В 2020 году его отпустили под залог в 2 миллиона гривен.

В Одессу прибыли два контейнера с "черным" кокаином

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