Поставлял некачественную форму ВСУ более чем на 35 млн грн: подрядчику объявили о подозрении

Поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению.

В Украине сообщили о подозрении директору частной фирмы, который поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в 2022 г. между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. В частности, условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов на общую стоимость 35 миллионов гривен.

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"Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату в сумме более 5 млн грн, а впоследствии оставшиеся оговоренные договорами средства. Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества", — говорится в сообщении.

Эксперты после проверки отмечают, что поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению.



Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, в частности, среди военных должностных лиц.

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В Киеве разоблачили директора фирмы, поставлявшего некачественную одежду ВСУ

Поставка некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн -

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