Поссорились из-за ревности: в Киеве квартирант избил до смерти владельца жилья (видео)

За содеянное 42-летнему киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы.

Киевлянин до смерти избил мужчину, у которого он снимал жилье.

Известно, что мужчины поссорились из-за ревности.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию по спецлинии 102 от жительницы Соломенского района поступило сообщение о том, что в квартире на бульваре Вацлава Гавела умер ее сосед. Для документирования события по указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, экипаж патрульных полицейских и врачи", — говорится в сообщении полиции.

Предварительно правоохранители установили, что в квартире во время совместного распития алкоголя между владельцем и квартирантом возникла драка из-за ревности к общей знакомой. В ходе конфликта арендатор несколько раз ударил оппонента по голове и туловищу, в результате чего пострадавший от полученных травм скончался на месте.

"Тело 55-летнего мужчины с телесными повреждениями полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу, а фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный — 42-летний ранее судимый местный житель", — говорится в сообщении полиции.

Сейчас следователь Соломенского управления полиции сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области ревнивая женщина убила младшую соперницу ножом в сердце.

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