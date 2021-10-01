Поссорились из-за ремонта: в Киевской области рабочий до смерти забил пожилую женщину и скрылся

Злоумышленнику грозит лишение свободы до десяти лет.
В Мироновке Киевской области мужчину подозревают в убийстве пожилой женщины, на даче которой он проводил ремонт. Злоумышленника задержали.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Известно, что убийство произошло 28 сентября. Тело женщины без признаков жизни обнаружили на территории дачи. Как оказалось, 33-летний местный житель проводил ремонтные работы в дачном доме 68-летней женщины. Между ними возник конфликт при обсуждении следующего этапа работ.
По словам задержанного, жертва якобы начала оскорблять его, а он, разозлившись, ударил ее в лицо. После того, как женщина упала на землю, злоумышленник продолжил ее избивать, после чего скрылся. Женщина от полученных травм скончалась.
Подозреваемого поместили в СИЗО. Ему грозит лишение свободы от семи до десяти лет.
Напомним, в Днепре 47-летний мужчина больше недели держал собственную 78-летнюю мать в закрытом помещении. Женщине пришлось питаться объедками и остатками пищи в доме.