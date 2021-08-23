Поссорились из-за мест: под Киевом двое мужчин устроили стрельбу в цирке

Один из мужчин получил ранения в бедро.
В Киевской области вечером в воскресенье, 22 августа, в результате стрельбы у передвижного цирка в городе Васильков пострадал мужчина.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Отмечается, что иницидент произошел около 19:30, когда между двумя мужчинами возникла ссора из-за "недостатка посадочных мест во время представления".
"Один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро", — рассказали правоохранители.
По факту стрельбы открыто уголовное производство по четвертой части статьи о хулиганстве, санкция которой предусматривает от трех до семи лет заключения.
Полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении.
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