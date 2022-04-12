Посреди села – свежие могилы: жители Термаховки рассказали о пережитом в российской оккупации (видео)

Посреди села – свежие могилы: жители Термаховки рассказали о пережитом в российской оккупации (видео)

Российские военные не разрешали хоронить людей на кладбище, так что жители села делали это прямо во дворах.

Село Термаховка Киевской области, расположенное к западу от Чернобыльской зоны, испытало разрушения от обстрелов российских оккупантов еще в начале войны. Местные жители рассказали, как пережили продолжающуюся в течение месяца оккупацию.

Об этом говорится в видеопроекте "Украинский свидетель".

Термаховка – маленькая деревня, в которой все друг друга знают. До войны там проживало около 400 человек, теперь местные знают, где кто похоронен. Российские оккупанты не разрешали хоронить людей на кладбище, поэтому жители села делали это прямо во дворах.

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"Кажется, 24 февраля шли танки. 25-го – здесь такое уже бомбило, а 26 числа такое нам сделали. Что я могу сказать? Вы знаете, я сейчас как будто живу, будто бы и не живу", – рассказала жительница села Людмила Александровна.

На видео зафиксированы последствия разрушений: разбитые дома, разбитые автомобили. Посреди села – свежие могилы.

Женщина тоже рассказала, как погиб ее сосед. Мужчина лежал накрыт и уже был мертв, горели его хата и хлев.

Братья Анатолий и Владимир рассказали, что 28 февраля их мать – 61-летняя Алла – получила ранения и впоследствии скончалась. "Скорые" не могли добраться до села из-за постоянных боевых действий. Их отец, 71-летний Петр, остался в живых.

Напомним, в Киевской области продолжают ликвидировать последствия российской оккупации. Работают коммунальные службы, идет расчистка территорий.