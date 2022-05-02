Посольство Южной Кореи возобновляет работу в Киеве

Посол Южной Кореи вернулся в столицу.

Посол Южной Кореи в Украине Ким Хен Тхе и другие сотрудники посольства вернулись в Киев.

Со 2 мая они возобновляют работу дипломатической миссии.

Об этом сообщает издание Yonhap.

В посольстве также рассматривают поэтапное возвращение оставшихся сотрудников в соответствии с будущей ситуацией в Украине в области безопасности.

"Они планируют выполнять задачи по дипломатическим вопросам и защите Южнокорейских граждан в тесном сотрудничестве с украинским правительством", — сообщает МИД Южной Кореи.

Сотрудники посольства были эвакуированы из столицы и работали во временном офисе в Черновцах с марта после вторжения России в Украину.

Напомним, Зеленский обратился к Южной Кореи с просьбой оказать помощь Украине оружием в простыне с РФ.

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