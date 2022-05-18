Посольство США в Украине возобновило свою работу в Киеве

Посольство США в Украине возобновило свою работу в Киеве

Дипломаты уехали почти за две недели до того, как Россия начала вторжение в Украину 24 февраля.

Посольство США в Украине после трехмесячного перерыва возобновило свою работу в Киеве.

Об этом сообщает Reuters.

Дипломаты уехали почти за две недели до того, как Россия начала вторжение в Украину 24 февраля.

Американские дипломаты перенесли некоторые функции во Львов, а затем переехали в соседнюю Польшу.

"Мы прислушаемся к профессионалам в сфере безопасности, и когда они скажут нам, что мы можем вернуться, мы вернемся назад", — сказала 2 мая временная поверенная в делах Кристина Квин на брифинге. Она добавила, что посольство США надеется вернуться в Киев до конца мая.

Напомним, 8 мая дипломаты Соединенных Штатов вернулись в посольство в Киеве впервые после эвакуации в феврале.

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