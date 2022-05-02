Посольство Дании снова заработало в Киеве

Повторное открытие посольства проходит в связи с визитом в Киев министра иностранных дел Дании.

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что Дания снова открыла свое посольство в Украине после его закрытия сразу после российского вторжения.

Об этом он написал в Twitter.

"Только что поднял флаг на посольстве Дании в Киеве. Важным шагом является то, что сегодня мы снова открываем посольство после нападения России. Трогательно встретить как местных работников, так и датчан, переживших здесь, в столице, последние два месяца", — говорится в сообщения.

Har lige hejst flaget ved den danske ambassade и Kyiv. Vigtigt skridt at vi и dag genåbner ambassaden efter Ruslands angreb. Rørende at møde både месту ansatte og danskere, der har stået igennem her и hovedstaden de seneste to måneder. #dkpol pic.twitter.com/nfL04zloHR — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 2, 2022

Напомним, в понедельник, 2 мая, посольство Южной Кореи возобновило работу в Киеве.

Читайте также: