Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Посольство Дании снова заработало в Киеве

Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Посольство Дании снова заработало в Киеве

Повторное открытие посольства проходит в связи с визитом в Киев министра иностранных дел Дании.

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что Дания снова открыла свое посольство в Украине после его закрытия сразу после российского вторжения.

Об этом он написал в Twitter.

"Только что поднял флаг на посольстве Дании в Киеве. Важным шагом является то, что сегодня мы снова открываем посольство после нападения России. Трогательно встретить как местных работников, так и датчан, переживших здесь, в столице, последние два месяца", — говорится в сообщения.

Напомним, в понедельник, 2 мая, посольство Южной Кореи возобновило работу в Киеве.

Читайте также:

Представительство ЕС в Украине в сотрудничестве с МОМ начинает информационную кампанию о безопасной миграции

Представительство ЕС в Украине в сотрудничестве с МОМ начинает информационную кампанию о безопасной миграции
Следующая публикация