Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Посол Великобритании посетила Ирпень

Дата публикации
Просмотры
390
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Посол Великобритании посетила Ирпень

Фото: УНИАН

Посол Великобритании в Украине посетила Ирпень и рассказала об ужасных разрушениях.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время визита в Ирпень на Киевщине увидела ужасные разрушения, причиненные Россией.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Я посетила Ирпень сегодня. Центр города – это история ужасных разрушений, нанесенных Россией. Разрушенные дома, школы, детсады, поликлиники и торговые центры. Я встретила жителей, которые до сих пор живут в темных холодных подвальных убежищах", — говорится в сообщении.

Напомним, посол Великобритании Мелинда Симмонс 29 апреля вернулась в столицу Украины.

Читайте также:

Россияне бронетранспортером раздавили легковушку, в которой была семья

Россияне бронетранспортером раздавили легковушку, в которой была семья
Следующая публикация