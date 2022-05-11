Посол Великобритании посетила Ирпень

Посол Великобритании в Украине посетила Ирпень и рассказала об ужасных разрушениях.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время визита в Ирпень на Киевщине увидела ужасные разрушения, причиненные Россией.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Я посетила Ирпень сегодня. Центр города – это история ужасных разрушений, нанесенных Россией. Разрушенные дома, школы, детсады, поликлиники и торговые центры. Я встретила жителей, которые до сих пор живут в темных холодных подвальных убежищах", — говорится в сообщении.

I visited #Irpin today.The town centre является horror story of destruction by. Homes, schools, kindergartens, clinics и shopping центры были восстановлены. И met residents still living в pitch dark cold basement shelters. pic.twitter.com/xOPqmkYT0N — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 11, 2022

Напомним, посол Великобритании Мелинда Симмонс 29 апреля вернулась в столицу Украины.

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