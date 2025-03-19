Последствия вражеской атаки на Киевщину 19 марта: есть раненый, повреждены и разрушены дома

В трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов.

В результате вражеской атаки в Бучанском районе пострадал человек. Человек 60 лет получил ранение обеих нижних конечностей. В настоящее время он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщает и.о. начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник в сообщении в соцсетях.

По предварительной информации, в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов.

Ликвидированы пожары трех таунхаусов.

Также в Обуховском и Фастовском районах ликвидировано возгорание травяного настила.

В Бориспольском районе — поврежден частный дом.

Стали известны последствия атаки на Киевскую область (5 фото)

Все оперативные службы работают на местах вражеской атаки

Более подробная информация впоследствии.

Напомним, что ранее враг попал "Шахедом" в больницу в Сумах. Также произошли удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской.

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