Последствия утреннего обстрела Киева: мужчине оторвало руку, два человека – в операционной

В общей сложности от российского удара по столице 23 января пострадали 20 человек.

В результате ракетной атаки в больницы Киева госпитализировали 13 человек, среди них трое детей. Четырех из пострадавших доставили в Александровскую больницу. Один человек потерял руку. Его прооперировали.

О состоянии пациентов, пострадавших из-за утренних обстрелов Киева 23 января, рассказал заведующий отделением политравмы Евгений Баценко, передает "Вечерний Киев".

"Утром доставили четырех пострадавших разной степени тяжести. Двое находятся в тяжелом состоянии в операционной, еще двое — в среднем. Госпитализированным оказывается необходимая помощь", — рассказал Баценко.

По его словам, среди пострадавших в результате обстрела — две женщины и двое мужчин в возрасте от 45 до 71 года. Все они киевляне. Из какого района были доставлены пострадавшие, Баценко не сообщил. Он лишь добавил, что два пациента, находящиеся в состоянии средней тяжести, находятся в шоковом состоянии.

В общей сложности от российского удара по столице 23 января пострадали 20 человек. Повреждение обломками сбитых ракет было зафиксировано в пяти районах Киева: Дарницком, Святошинском, Соломенском, Печерском и Шевченковском.

Напомним, ТСН.ua собрал все детали о ракетном ударе по Киеву.