Последствия ракетной атаки на Киевщину: местные власти озвучили ущерб (фото)

Взрывной волной и падением обломков в домохозяйствах выбиты окна, двери, повреждены крыши, фасады.

В Киевской области в результате ракетной атаки российских войск утром 11 ноября повреждения получили 18 частных жилых домов.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил в Facebook.

"Взрывной волной и в результате падения обломков в домохозяйствах выбиты окна, двери, повреждены крыши, фасады. Кроме того, поврежден ряд хозяйственных помещений, заборов, одно из частных предприятий", — отметил он.

Последствия вражеской ракетной атаки в Киевскую область/Фото: полиция Киевской области

Местные власти собирают всю информацию о повреждениях, чтобы оперативно оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало.

Напомним, в Сети появились фото последствий ракетной атаки в Киевской области.

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