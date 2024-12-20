Последствия ракетного удара по Киеву: один человек погиб, более 10 получили ранения

Утром во время комбинированного удара по столице 12 человек получили ранения, пятерых из них госпитализировали.

По состоянию на данный момент в результате ракетной атаки по Киеву в пятницу, 29 декабря, погиб один человек, 12 ранены, пятеро из них госпитализированы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Напомним, утром во время воздушной тревоги в Киеве раздавались очень мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах, запущенных армией РФ в направлении города.

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Во время комбинированного удара в Киеве обломки сбитых ракет попадали в Голосеевском районе. В результате на улице Большой Васильковской поврежден бизнес-центр и римско-католический Костел святого Николая. В костеле выбиты стекла и витражное остекление. Также обломками порубило стены.

В России назвали утренний удар по Киеву "ответом" за атаку на их объекты.

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