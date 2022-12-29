Выбиты окна и двери, повреждена кровля: появились фото последствий ракетного удара России по Киевщине

Люди уже наводят порядок возле своих домов.

Глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба обнародовал фото последствий массированного ракетного удара по Бучанскому району Киевщины.

В Telegram-канале Кулеба сообщил, что в домах выбиты окна и двери, в некоторых — кровля. Но главное, что обошлось без пострадавших.

"Киевщина. Бучанский район. Это последствия утреннего ракетного удара страной-террористом. В домах выбиты окна и двери, в некоторых — кровля. К счастью, без пострадавших", — написал он.

На местах работают все необходимые службы. Комиссия обследует поврежденное имущество и составляет соответствующие акты.

"Люди уже наводят порядок возле своих домов. Снова и снова удостоверяюсь, что враг может нас обстреливать, однако ему не сломать и не запугать украинцев. Каждый день мы становимся сильнее", подытожил он.

Напомним, 29 декабря украинским защитникам удалось сбить 54 вражеских ракеты из более 69 запущенных.

Киевщину атаковали десятки ракет: сколько сбили, что со светом и есть ли "прилеты" - Кулеба

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