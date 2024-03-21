Последствия ракетного удара по Киевщине: есть пострадавшие (детали, фото)

Полиция Киевщины зафиксировала последствия ракетного вражеского обстрела. Сегодня, 21 марта, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. Правоохранители задокументировали ряд военных преступлений.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По состоянию на вечер четверга зафиксированы повреждения:

шесть многоквартирных домов;

73 частных дома;

два помещения образовательных заведений;

14 транспортных средств.

Четыре человека получили телесные повреждения.

На местах совершения военных преступлений работали полицейские, взрывотехники и сотрудники ГСЧС.

Четверо жителей Киевщины получили телесные повреждения / Фото: Полиция Киевской области

"Не пренебрегайте сигналами тревоги и немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие! Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны, берегите себя и своих близких", – говорится в сообщении полиции Киевщины.

Полиция Киевщины зафиксировала последствия ракетного вражеского обстрела / Фото: Полиция Киевской области

Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"

Напомним, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет, в том числе и баллистических. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

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