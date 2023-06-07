Последствия прорыва Киевской дамбы: эксперт рассказал, что может произойти в случае разрушения ГЭС

При разрушении Киевской дамбы может пострадать район Русановские сады.

Об этом рассказал в эфире "Киев 24" профессор института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк.

"Если мы посмотрим, что может случиться в случае разрушения Киевской дамбы, мы видим, что ближайший массив – это Оболонь. Но мы не видим полностью затопления Оболони. Мы видим район затопления Оболонских АЗ. Есть некоторые отдельные места в Киеве, где не было завершено строительство защитных дамб. Например, Русановские сады", — отметил эксперт.

По расчетам экспертов, вода может добраться до Русановских садов в Киеве, если дамба будет разрушена.

"В случае развития Киевской ГЭС уровень воды может подняться на некоторых территориях до 2,5-3 метров. Это постепенный рост количества воды. Если люди поднимутся на второй этаж, то они там пересидят", — добавил эксперт.

Напомним, в РФ продолжается пропаганда террора и массовых убийств украинцев. После того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, они заявили, что нужно взорвать еще и Киевскую ГЭС, потому что тогда и "без ядерного удара погибнет много людей".

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