Последствия масштабного пожара в костеле Святого Николая: фото и видео

От огня пострадало внутреннее убранство храма и орган.

В результате масштабного пожара, поздно вечером в пятницу, 3 сентября, возникла в католическом костеле Святого Николая в Киеве, пострадали внутренняя отделка храма на первом и втором этажах, также был разрушен орган.

Видео интерьера храма после пожара опубликованное в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Напомним, возгорание произошло между первым и вторым этажами, в органном зале. Огонь быстро распространился и перекинулся на кровлю здания.

Как сообщили в пресс служба ДСНС города Киева, в 22.40 пожар был локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 80 человек и 16 единиц техники ДСНС.

Огонь распространился на площадь 80 квадратных метров, пламя повредило внутренние украшения храма, пострадал также орган.

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