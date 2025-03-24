Последствия атаки вражеских дронов на Киевщину: полиция обнародовала детали и фото

В Фастовском районе 37-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали.

В ночь на 24 марта Россия атаковала Киевщину беспилотниками. Полиция документирует последствия вражеской атаки в области.

Об этом сообщила полиция Киевской области в соцсетях и обнародовала фото.

"По состоянию на 07:15 в Фастовском районе произошел пожар строительной площадки площадью 200 метров квадратных и частного дома. Возгорание ликвидировали огнеборцы. Также повреждено здание ТЦ, новостройка, частный дом и хозяйственное здание. 37-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали".

На местах происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы полиции Киевской области и работники ГСЧС.

Последствия атаки вражеских дронов на Киевщину в ночь на 24 марта / Фото: Полиция Киевской области

Последствия атаки вражеских дронов на Киевщину в ночь на 24 марта / Фото: Полиция Киевской области

Последствия атаки вражеских дронов на Киевщину в ночь на 24 марта / Фото: Полиция Киевской области

Последствия атаки вражеских дронов на Киевщину в ночь на 24 марта / Фото: Полиция Киевской области

По фактам военных преступлений следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 24 марта в воздушном пространстве Киева и пригорода было зафиксировано почти два десятка вражеских беспилотников. Шесть из них уничтожены средствами ПВО. Остальные — локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

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