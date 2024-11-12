Последствия атаки на Киевскую область: повреждены 10 домов и не только (фото)

В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли.
Россияне устроили очередную атаку беспилотниками на Киевскую область в ночь на 12 ноября. В результате падения обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов есть повреждения.
Об этом сообщили в Киевской ОВА и в областной полиции.
В военной администрации заявили об очередной массированной ночной атаке врага с помощью беспилотников на Киевскую область. Тревога продолжалась девять часов.
"В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической или жилищной инфраструктуры отсутствуют", – проинформировали в ОВА.
Однако в результате падения обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов повреждены 10 частных домов, гараж, одно авто, заборы, дорожное полотно. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли.
В ОВА пообещали совместно с районом и громадой предоставить всю необходимую помощь владельцам поврежденного жилья для его восстановления.
Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.
В полиции Киевской области опубликовали фото с мест падения обломков вражеских беспилотников.
К слову, враг нанес ракетный удар по Харькову. Пострадали три мирных жителя.
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