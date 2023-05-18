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Последствия атаки на Киев и область: полиция показала фото сбитых ракет

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Последствия атаки на Киев и область: полиция показала фото сбитых ракет

Фото обломков сбитых российских ракет над Киевом и областью 18 мая / Фото: Андрей Небитов

Полицейские осматривают места падения обломков российских ракет в Киевской области и фиксируют повреждения.

Силы ПВО сбили все российские ракеты над Киевом и областью в ночь на 18 мая, и теперь полиция показала обломки пораженных вражеских целей.

Соответствующие фото в Сети опубликовал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Россия снова пыталась поразить ракетами нашу столицу. Благодаря профессиональным действиям бойцов ПВО ВСУ планы врага в очередной раз провалились", – отметил глава полиции Киевщины.

Он сообщил, что сейчас полицейские проводят осмотры мест падения обломков российских ракет и фиксируют повреждения. Пока что существенные разрушения не зафиксированы и пострадавших нет.

Небытов также призвал ни в коем случае не касаться обломков ракет, дронов и других неизвестных предметов, если такие будут найдены. Вместо этого нужно об этом сообщить на спецлинию "102", по возможности ограничить доступ к месту происшествия посторонних лиц и ожидать прибытия спецслужб.

Обломки уничтоженных российских ракет над Киевщиной 18 мая / © Андрей Небитов
Обломки уничтоженных российских ракет над Киевщиной 18 мая / Фото: Андрей Небитов
Полиция осматривает территорию вокруг обломков сбитых 18 мая ракет врага / © Андрей Небитов
Полиция осматривает территорию вокруг обломков сбитых 18 мая ракет врага / Фото: Андрей Небитов

Ночная атака по Киеву и области

Напомним, российские оккупанты в ночь на 18 мая запустили ракеты по Киеву и области. По столице были выпущены ракеты типа Х-101/555, и все они были сбиты. Однако обломки уничтоженных ракет упали в нескольких районах столицы.

В Киевской области тоже не зафиксированы попадания ракет врага. Однако обломки повредили несколько частных домов и два автомобиля.

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Дата публикации
Просмотры
1700
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