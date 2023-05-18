Последствия атаки на Киев и область: полиция показала фото сбитых ракет

Полицейские осматривают места падения обломков российских ракет в Киевской области и фиксируют повреждения.
Силы ПВО сбили все российские ракеты над Киевом и областью в ночь на 18 мая, и теперь полиция показала обломки пораженных вражеских целей.
Соответствующие фото в Сети опубликовал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Россия снова пыталась поразить ракетами нашу столицу. Благодаря профессиональным действиям бойцов ПВО ВСУ планы врага в очередной раз провалились", – отметил глава полиции Киевщины.
Он сообщил, что сейчас полицейские проводят осмотры мест падения обломков российских ракет и фиксируют повреждения. Пока что существенные разрушения не зафиксированы и пострадавших нет.
Небытов также призвал ни в коем случае не касаться обломков ракет, дронов и других неизвестных предметов, если такие будут найдены. Вместо этого нужно об этом сообщить на спецлинию "102", по возможности ограничить доступ к месту происшествия посторонних лиц и ожидать прибытия спецслужб.
Ночная атака по Киеву и области
Напомним, российские оккупанты в ночь на 18 мая запустили ракеты по Киеву и области. По столице были выпущены ракеты типа Х-101/555, и все они были сбиты. Однако обломки уничтоженных ракет упали в нескольких районах столицы.
В Киевской области тоже не зафиксированы попадания ракет врага. Однако обломки повредили несколько частных домов и два автомобиля.
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