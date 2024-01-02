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Последствия атаки дронов на Киев: остатки беспилотников упали на открытой местности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
58
Время на прочтение
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Последствия атаки дронов на Киев: остатки беспилотников упали на открытой местности

Вражеские дроны снова донимали киевлян.

Силы ПВО отразили атаку на столицу.

По состоянию на 04:00 в столице в результате атаки вражеских БПЛА нет критических разрушений.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Зафиксировано падение нескольких останков дронов на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.

Напомним, что ранее сообщалось, где упали обломки после вражеской атаки на столицу.

Добавим, что в Киеве раздались взрывы: пылает обломок БПЛА.

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