Последствия атаки дронов на Киев: остатки беспилотников упали на открытой местности

Силы ПВО отразили атаку на столицу.
По состоянию на 04:00 в столице в результате атаки вражеских БПЛА нет критических разрушений.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
Зафиксировано падение нескольких останков дронов на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.
Напомним, что ранее сообщалось, где упали обломки после вражеской атаки на столицу.
Добавим, что в Киеве раздались взрывы: пылает обломок БПЛА.
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