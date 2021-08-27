Последние каникулы: на Киевщине возле железнодорожного пути нашли мертвым 13-летнего парня

Трагедия со школьником произошла на железнодорожной станции Тетерев.

Случайные прохожие обнаружили тело 13-летнего подростка в поселке Песковка Киевской области возле железнодорожного пути и сообщили об этом в полицию. Полицейские установили, что причиной его гибели стал несчастный случай.

В пресс-службе Нацполиции рассказали о подробностях трагедии и опубликовали фото с места страшной находки.

"Правоохранители установили, что 13-летний ученик 7-го класса одной из школ поселка Песковка проходил вдоль грузового поезда и вылез на вагон. Парня ударило током и от полученных травм он погиб на месте ", — говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В полиции уточнили, что трагический случай произошел на железнодорожной станции "Тетерев".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Львовщине 14-летняя девушка взобралась на железнодорожный вагон для экстремальной фотографии, и там ее ударило током. С ожогами подростка доставили в больницу

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