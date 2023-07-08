После залпового ливня в Киеве коммунальщики ликвидируют последствия: появились новые фото и видео масштабных подтоплений

В Киеве коммунальные службы города завершают ликвидацию последствий непогоды. В частности, отвод воды из низин, уборка веток.

Об этом сообщает УК "Киевавтодор".

В результате мощного залпового ливня подтопления возникли в Голосеевском и Печерском районах.

Основная причина подтоплений – залповый характер ливня. Ведь в этих и других районах решетки ливнестоков недавно расчистили.

Среди мест подтоплений – бульвар Михновского (бывший бульвар Дружбы Народов). Перед дождем работники ШЭУ полностью сняли решетки ливнестоков с дождеприемных колодцев и огородили места специальными сигнальными блоками. Это сделали, чтобы потоки воды, которые переносят грязь, не засорили решетку. Несмотря на расчистку коллектора и снятые решетки, возникло подтопление. Ведь система не рассчитана на такое количество осадков.

Вечером 7 июля переполненная река Лыбидь вышла из берегов – вода полилась из ливнестоков в обратном направлении, подтапливая улицы.

Кроме того, вода добралась до подземного перехода возле станции метро "Зверинецкая". Там она стекала по лестнице, словно фонтан.

Не обошлось и без казусов. В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в одном из магазинов образовался фонтан. До этого посетители этого ТРЦ сообщали о затоплении самого помещения.

Последствия непогоды в Киеве: затоплены подземный переход и ТРЦ Ocean Plaza

В ближайший вечер и ночью снова прогнозируют ливни

Метеорологи прогнозируют ливни в столице в течение вечера и в ближайшую ночь. Коммунальные службы работают в усиленном режиме круглосуточно. Круглосуточно дежурят и спасатели КАРС "Киевская служба спасения", выезжая на вызовы по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в Сеть попало видео, как хрупкую девушку снесло потоком воды, когда она хотела перейти дорогу.

В Киеве во время ливня девушку унесло потоком воды

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