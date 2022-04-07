После ухода оккупантов в Киеве и области остались диверсионные группы — бригадный генерал

Только за два дня в столице совместными действиями поймано 16 ДРГ.

После ухода российских захватнических войск в Киеве и области остались диверсионные группы, которые продолжают представлять угрозу.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге в Украинском кризисном медиацентре.

Также читайте Оккупанты уничтожили стадион местного футбольного клуба в Ирпене (фото)

"По Киеву определена задача — не только упрощение, а расширение блокпостов для того, чтобы проезжую часть сделать больше. Блокпосты будут оставаться. Пропускной режим будет такой же, возможно, немного упрощенный", — сказал Грузевич.

Бригадный генерал объяснил, зачем сохраняются блокпосты.

"Только в течение двух дней в самом Киеве совместными действиями поймано 16 диверсионно-разведывательных групп. Мы думаем, что здесь тихо, но противник есть. Покидая нашу область, он оставлял диверсионные группы. Только вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу... и пригоршню датчиков, по которым приводятся ракеты. То есть, пренебрегать правилами воздушной безопасности не надо. Надо быть осторожными, потому что, к большому сожалению, попадаются в этих группах и завербованные украинцы", — подчеркнул Грузевич и добавил, что речь идет преимущественно о выходцах из Донецкой и Луганской областей.

Также он сказал, что сегодня ситуация в Киеве и в Киевской области стабильная.

"Единственное, что остается, угроза нанесения ракетных ударов противника. Да, их стало меньше, но такая угроза еще существует, поэтому пренебрегать, когда объявляется воздушная тревога, не надо", — подчеркнул бригадный генерал.

Кроме того, Александр Грузевич заявил, что российские оккупанты могут совершить еще одну попытку нападения на Киев. Поэтому украинские военные сейчас делают все возможное, чтобы защитить столицу и область.

Читайте также: