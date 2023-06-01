После трагедии у закрытого укрытия в Киеве патрульная полиция будет контролировать работу бомбоубежищ — Кличко

Кличко заявил, что невозможно установить, было ли закрыто укрытие поликлиники, возле которого погибли люди.

В Киеве патрульная полиция во время воздушной тревоги будет объезжать город, чтобы проверить, открыты ли укрытия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью. Объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, находящегося на карте города, и будут проверять, открыты ли они. Но оперативно будут передавать информацию городским службам", — подчеркнул мэр.

Что известно о трагедии возле закрытого укрытия

Напомним, во время атаки на Киев 1 июня в Деснянском районе укрытие в поликлинике, по словам жителей, было закрыто. Муж одного из погибших рассказал, что после объявленной тревоги жена вместе с ребенком побежали к укрытию поликлиники, но она была закрыта. В тот момент обломки сбитых ракет упали прямо на людей.

Другой мужчина, находившийся на месте трагедии, говорит, что охранник, который, по словам очевидцев, был пьян, сам закрылся внутри укрытия. К нему стучали женщины с детьми, а он их не впускал. Впрочем, сам охранник утверждает, что закрыть укрытие – это решение администрации.

Полиция Киева открыла дело по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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