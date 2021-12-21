Очередь на вход в метро в Киеве / Киев оперативный в Telegram

После снегопада киевляне "штурмуют" метро: в Сети показали, что происходит на "Черниговской"

После снегопада киевляне "штурмуют" метро: в Сети показали, что происходит на "Черниговской"

Город остановился в пробках из-за снега и гололеда.

При входе в станцию метро "Черниговская" в Киеве после обильного снегопада с утра образовалась огромная очередь.

Фото 21 декабря опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".

Скопление людей образовалось в результате снегопада. Киевляне решили не ехать на маршрутках и на собственном транспорте, а воспользовались метрополитеном. В комментариях к публикации пользователи Сети написали, что проблемы на входе в метро наблюдались недолго. Через полчаса на улице в очереди уже никто не стоял.

Очередь на вход в метро в Киеве / Киев оперативный в Telegram

Напомним, что в Киеве ночью дороги и тротуары чистили 317 единиц техники. Большинство улиц сейчас расчищены от снега. Однако в соцсетях пишут, что снег настолько сковал столицу, что добраться из пригорода до метро оказалось более чем тяжело. По состоянию на 9:00 в огромных пробках стояли водители на мостах и основных автомобильных магистралях.

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