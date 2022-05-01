После месяца голодовки в оккупированной Буче скончалась художница-шестидесятница

Еще 2 февраля, незадолго до оккупации, во время своего дня рождения женщина самостоятельно ходила, шутила. Однако месяц голодовки истощил Панченко, она стала лежащей.

Художница-шестидесятница Любовь Панченко после голодовки в оккупированной Буче скончалась на 85 году жизни.

Об этом рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук.

"На 85-м году жизни отошла в вечность Почетная гражданка города, лауреатка премии имени Василия Стуса, художница-модельер Любовь Панченко", — сообщил он.

Федорук напомнил, что художница — из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры.

"Все его творчество имело ярко выраженный украинский колорит, из-за чего Любовь Михайловну преследовали, а ее творчество умалчивали. Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия", — отметил глава Бучи.

Газета "Украина молодая" сообщала, что Панченко во время российской оккупации осталась в Буче. Женщина голодала. По словам журналистов, еще 2 февраля, незадолго до оккупации, во время своего дня рождения женщина самостоятельно ходила, шутила, была искренне рада гостям.

Однако месяц голодания истощил Панченко, она стала лежащей и нуждалась в посторонней помощи. 2 апреля после деоккупации Бучи Панченко привезли в столичную больницу.

Ранее сообщалось, что в близлежащих к Киеву городах до сих пор голодают люди: выживают только благодаря волонтерам.

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