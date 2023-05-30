После массированной атаки в Киевской области повреждены 17 жилых объектов (фото)

Жители одного из жилых комплексов получили осколочные ранения, травмы головы и ушибы.
После атаки российскими беспилотниками в ночь на 30 мая в Киевской области зафиксированы повреждения 17 жилых объектов, в том числе квартир.
Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.
Он отметил, что ночная воздушная тревога продолжалась в Киевской области более 3 часов. Враг атаковал регион дронами-камикадзе Shahed.
"По состоянию на утро у нас есть повреждения 17 жилых объектов, в том числе квартир граждан. В одном из жилых комплексов в результате атаки люди получили осколочные ранения, травмы головы и ушибы", — говорится в сообщении Небытова.
Полиция Киевской области документирует последствия вражеской атаки на регион. Большинство повреждений в домах – это разбитые стены, окна, двери, мебель.
В одном из районов из-за падения обломков вражеских БПЛА загорелся травяной настил. Пожар ликвидирован.
Атака дронами по Киеву и области
Российские войска в ночь на 30 мая атаковали дронами-камикадзе Киев и область. Силам ПВО удалось уничтожить более 20 вражеских беспилотников. Их обломки упали в нескольких районах Киева: повреждены многоэтажки (возник пожар) и автомобили, загорелся частный дом. В пожаре в многоквартирном доме погибла 20-летняя женщина, еще три человека пострадали.
Небытов информировал о более чем 50 сообщениях от граждан о повреждениях в результате российской атаки.
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