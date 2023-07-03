После барабанов и овощерезок для укрытий Киева купили рации более чем на миллион грн

Управление образования Днепровской РГА заказало 26 раций на общую сумму свыше 1 млн грн по $1500 за штуку

В Днепровском районе Киева закупили 26 портативных радиостанций для укрытий на сумму более миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Отмечается, что управление образования Днепровской РГА заказало 26 раций на общую сумму 1178520 гривен. В отчете утверждается, что рации требуются для хранилищ по адресу: просп. Мира, 6-я; просп. Мира, 10; просп. Соборности, третья.

На сомнительную закупку председатель комиссии Киевсовета по регламенту, депутатской этике и предотвращению коррупции Леонид Емец, возглавляющий временную комиссию по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий.

"Из описания радиостанций — "Современные радиостанции Kenwood NX-5200/NX-5300, не имеющие аналогов на рынке радиосвязи даже среди таких моделей как Motorola DP4000E, DP4801E, DP4800E, DP4400E, DP4401E, DP4600E. Интересно, зачем вам шифрование голоса AES-256 и встроенные датчики GPS в каждой станции в укрытии?

Кому такие станции нужны, так это нашим на передовой. И то не такие можно, а попроще и побольше. Но эти закупили в укрытие в Киеве", – отметил Емец.

Напомним, что Киев потряс ряд скандалов на закупках для укрытий, куда почему-то покупали барабаны, сковородки и детские конструкторы.

Так, Днепровская РГА закупила для бомбоубежищ 306 барабанов стоимостью от 1900 до 3960 гривен за один на общую сумму почти 900 тыс. грн.

Также Днепровская районная госадминистрация закупила детские конструкторы более чем на 900 тысяч гривен. Для одного из учебных заведений Днепровского района Киева закупили для укрытий электрические овощерезки на 130 тыс. грн, электрическую сковороду за 720 тыс. грн и пароварку за почти 500 тыс. грн.