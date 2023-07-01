После барабанов и крутых овощерезок: в Киеве для укрытий закупили воздухоочистители по 30 тысяч гривен за штуку

В Киеве идет проверка укрытий, на обустройство которых тратили бюджетные деньги чиновники столичных РГА. Если коротко, то с закупкой для бомбоубежищ царит тотальная коррупция. После скандала с "золотыми" овощерезками и барабанами, в укрытия Днепровского района столицы закупили воздухоочистители со встроенным ионизатором по 30 тысяч гривен за штуку.

Об этом сообщил глава комиссии Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции Леонид Емец в Facebook.

Емец уточнил, что Днепровская РГА закупила 50 таких девайсов на общую сумму 1 миллион 600 тысяч гривен.

Также читайте Зеленский ввел в действие важное решение СНБО по укрытиям

"Чего вам еще не хватает в укрытие? После барабанов и крутых овощерезок? Есть такой девайс, для модных офисов, — называется "очиститель воздуха со встроенным ионизатором". Это когда у гендиректора в кабинете уже все есть, и хочется, чтобы не как у всех, а немного лучше! Ну, и стоит такой девайс соответственно — 30 тысяч грн за штуку. Да, Днепровская РГА снова впереди всех — 50 таких штук в укрытия! На 1 млн 600 тысяч. В то время, как в других укрытиях грибок на стенах и условия, непригодные для пребывания", — написал он.

Чек на 50 очистителей Sharp FP-J80EUW

Леонид Емец уточняет у жителей Днепровского района, встречали ли они такие штуки в реале в своих укрытиях.

Очиститель Sharp FP-J80EUW

Напомним, в Киеве для укрытий чиновники приобрели техники на 1,5 млн грн. Как оказалось, в укрытиях Днепровского района очень не хватает электрических овощерезок за 130 тысяч гривен, а также электрической сковороды, которая стоит 720 тысяч гривен. Именно эти кухонные атрибуты закуплены чиновниками для использования в укрытии учебного заведения Днепровского района.

Читайте также: