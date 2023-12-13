После атаки на "Киевстар" в Киевской области налаживают альтернативную связь

Также в области обустраивают точки доступа к Интернету.

После хакерской атаки на оператора мобильной связи "Киевстар" в Киевской области налаживают альтернативную связь для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие.

Об этом глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил в Сети.

Глава военной администрации проинформировал, что дал ряд безотлагательных поручений в связи с техническим сбоем в работе оператора "Киевстар".

В Киевской области налаживают альтернативную связь

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"Налаживаем альтернативную связь для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие из-за атаки на "Киевстар". Сейчас речь идет о 10 селах, где живет 3000 человек. Оперативно организуем там точки доступа к сети: передаем терминалы Starlink и обустраиваем подключение Wi-fi там, где есть фиксированный интернет", – говорится в сообщении Кравченко.

Он добавил, что администрация также обратилась к другим мобильным операторам с просьбой, чтобы те расширили зоны покрытия своей сети, где есть техническая возможность.

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Оповещение о тревоге в Киевской области

Также идет усиление системы оповещения о воздушной тревоге на Киевщине.

"Районы и громады должны осуществить все возможные меры, чтобы население оперативно получало сигналы воздушной тревоги. Соответствующую задачу получили и полиция и ГСЧС: в случае опасности они будут извещать людей через громкоговорители. Также на местах должны постоянно информировать жителей об адресах пунктов несокрушимости, где организованы альтернативные средства связи", – отметил глава ОВА.

"Киевстар" – когда начнет работу связь

Заметим, как сообщили в "Киевстаре", после сбоя в результате хакерской атаки уже удалось частично восстановить фиксированный Интернет для дома. С мобильной связью немного тяжелее, но в компании надеются, что 13 декабря начнется возобновление сервиса.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощная атака хакеров на "Киевстар"! Как миллионы украинцев прожили день без связи

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