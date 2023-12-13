После атаки на "Киевстар" в Киевской области налаживают альтернативную связь

Также в области обустраивают точки доступа к Интернету.
После хакерской атаки на оператора мобильной связи "Киевстар" в Киевской области налаживают альтернативную связь для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие.
Об этом глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил в Сети.
Глава военной администрации проинформировал, что дал ряд безотлагательных поручений в связи с техническим сбоем в работе оператора "Киевстар".
В Киевской области налаживают альтернативную связь
"Налаживаем альтернативную связь для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие из-за атаки на "Киевстар". Сейчас речь идет о 10 селах, где живет 3000 человек. Оперативно организуем там точки доступа к сети: передаем терминалы Starlink и обустраиваем подключение Wi-fi там, где есть фиксированный интернет", – говорится в сообщении Кравченко.
Он добавил, что администрация также обратилась к другим мобильным операторам с просьбой, чтобы те расширили зоны покрытия своей сети, где есть техническая возможность.
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Оповещение о тревоге в Киевской области
Также идет усиление системы оповещения о воздушной тревоге на Киевщине.
"Районы и громады должны осуществить все возможные меры, чтобы население оперативно получало сигналы воздушной тревоги. Соответствующую задачу получили и полиция и ГСЧС: в случае опасности они будут извещать людей через громкоговорители. Также на местах должны постоянно информировать жителей об адресах пунктов несокрушимости, где организованы альтернативные средства связи", – отметил глава ОВА.
"Киевстар" – когда начнет работу связь
Заметим, как сообщили в "Киевстаре", после сбоя в результате хакерской атаки уже удалось частично восстановить фиксированный Интернет для дома. С мобильной связью немного тяжелее, но в компании надеются, что 13 декабря начнется возобновление сервиса.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощная атака хакеров на "Киевстар"! Как миллионы украинцев прожили день без связи
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