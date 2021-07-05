Пошла в парк и исчезла: в Киеве нашли мертвой 18-летнюю девушку, которую разыскивали полиция и волонтеры

Пошла в парк и исчезла: в Киеве нашли мертвой 18-летнюю девушку, которую разыскивали полиция и волонтеры

Накануне девушка сказала подругам, что идет в лес, чтобы "совершить самоубийство".

В Киеве нашли мертвой 18-летнюю Руслану, которая в воскресенье, 4 июля, пошла в парк Партизанской славы и исчезла. Ее почти сутки разыскивали родные, волонтеры и полиция.

Об этом сообщила Поисково-спасательная волонтерская организация.

Известно, что накануне девушка сказала подругам, что идет в лес, чтобы "совершить самоубийство". Ее сразу начали искать, однако в понедельник, 5 июля, сообщили, что Руслану нашли мертвой.

Знакомая семьи, которая организовала поиски девушки Любовь Галан подтвердила информацию. Она поблагодарила неравнодушным, которые присоединились к поискам.

"Полиция нашла Руслану. К сожалению, мы не успели. Сейчас хочу только поблагодарить от родных и всех нас за то, что вы откликнулись. Особенно тем, кто вызвался на поиск. По состоянию на данный момент — это более полусотни людей, кто готов был выходить сегодня и завтра", — написала Любовь Галан.

Обстоятельства трагедии пока не сообщаются.

Напомним, в Одесской области нашли 4-летнюю девочку, которую всю ночь искали более 200 человек.

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