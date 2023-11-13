Пошла к подружке и пропала: под Киевом ищут 11-летнюю девочку (фото, приметы)

В Броварах на Киевщине пропала 11-летняя девочка София Кузуб. Девочку уже вторые сутки ищут мать и полицейские.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

13 ноября, в 15:08, в полицию обратилась обеспокоенная мать и сообщила об исчезновении ее дочери, которая 12 ноября пошла к подруге и до сих пор не вышла на связь.

На поиск Софии оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Броварского управления: группы реагирования патрульной полиции, оперативники, ювенальная превенция и полицейский офицер громады.

Приметы: на вид 11 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы окрашены в темно-красный цвет. Имеет пирсинг в носу.

Девочка была одета в черную куртку, черные брюки, красный шарф и кроссовки черного цвета с белой подошвой.

11-летняя София Кузуб / Фото: Полиция Киевской области

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении девочки, сразу сообщайте на спецлинию "102" или в Броварское управление полиции по телефону: 097 759 4324", — просят в полиции.

Напомним, по дороге из Киева в Ирпень пропал 47-летний Виктор Захаров. Мужчина с 31 октября не выходит на связь.

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