Пошел на преступление из-за "жизненных событий": в полиции рассказали, почему ветеран АТО хотел взорвать Кабмин

Пошел на преступление из-за "жизненных событий": в полиции рассказали, почему ветеран АТО хотел взорвать Кабмин

Ветерану АТО грозит 15 лет лишения свободы.

Мужчина, который угрожал взорвать гранату в Кабинете министров Украины, был участником АТО, а преступление совершил из-за "жизненных событий".

Об этом рассказал руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге.

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"(Злоумышленник. — Ред.) — участник боевых действий, который прошел горнила боевых действий, который был два раза ранен, в том числе имел черепную мозговую травму", — рассказал Клименко.

По его словам, против мужчины будет возбуждено уголовное дело по 4 статьям. Ветерану АТО грозит 15 лет лишения свободы.

"Однозначно совершено преступление. Уголовное производство будет открыто по 4 статьям. Одна из них самая тяжелая — 147, захват заложников... до 15 лет (тюрьмы. — Ред.)", — отметил Клименко.

Руководитель Нацполиции также подтвердил, что в руках у мужчины была боевая граната РГН (ручная граната наступательная). "Он сейчас выступает, будет в качестве подозреваемого. Прокуратура примет решение ", — добавил он.

Задержание мужчину с гранатой / Фото із соцмереж

Напомним, сегодня, 4 августа, около 10:00 в здание Кабмина прорвался человек с гранатой, выдернул чеку и угрожал взорвать предмет. Впоследствии правоохранители задержали его. Более того, он сказал, что "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет". В связи с инцидентом все улицы, прилегающие к зданию правительства, перекрыли для движения транспорта.

Мужчину, угрожавшего взорвать здание Кабмина, задержали. Предварительно известно, что нападающего зовут Владимир Прохнич, он был сапером в батальоне "Айдар" и имеет контузию, а также в 2015 году был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени.

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