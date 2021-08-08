Пошел купаться и не вернулся: в столице нашли утопленника

Пошел купаться и не вернулся: в столице нашли утопленника

Мужчину пришлось искать водолазам.

7 августа в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от граждан о том, что на реке Днепр, возле Южного моста, мужчина пошел купаться и не вернулся.

Об этом информирует Главное управление ДСНС Украины в г. Киеве в Facebook.

На место происшествия отправились водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения на катере. Спасатели начали поиски мужчины.

Через некоторое время расстоянии 30 м от левого берега, на глубине 6 метров водолазы обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Бойцы с помощью водолазно-спасательного оборудования, получили утопленника из воды и передали его следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.

"Уважаемые киевляне и гости столицы! Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве подчеркивает необходимость соблюдения правил безопасного отдыха на природе и у водоемов. Не стоит терять бдительность и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими", — резюмируют спасатели.

Напомним, что с начала июня 2021 в Украине на воде погибло 146 человек, с января — 464 человека, из них 44 ребенка.

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