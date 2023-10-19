Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Поругался с женой: в Киеве мужчина разгромил киоск на Васильковской (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1142
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Поругался с женой: в Киеве мужчина разгромил киоск на Васильковской (фото)

Разгромленный киоск на Васильковской / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Как выяснилось, хулиган находился под действием наркотиков.

В Голосеевском районе Киева мужчина после ссоры с женой разгромил киоск.

Об этом сообщает столичная патрульная полиция.

Событие произошло на улице Васильковской.

Прибывшие на место охранники порядка обнаружили разбитое имущество в киоске, а в помещении находился мужчина с явными признаками наркотического опьянения.

В ходе общения инспекторы выяснили, что нарушитель устроил погром из-за конфликта с женой.

Мужчина после ссоры с женой разгромил киоск / ©
Мужчина после ссоры с женой разгромил киоск
Разгромленный киоск на Васильковской / ©
Разгромленный киоск на Васильковской

Мужчину задержали и вызвали на место преступления следователей для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве водитель на Audi сбил насмерть мужчину на электросамокате.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1142
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация