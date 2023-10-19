Поругался с женой: в Киеве мужчина разгромил киоск на Васильковской (фото)

Как выяснилось, хулиган находился под действием наркотиков.

В Голосеевском районе Киева мужчина после ссоры с женой разгромил киоск.

Об этом сообщает столичная патрульная полиция.

Событие произошло на улице Васильковской.

Прибывшие на место охранники порядка обнаружили разбитое имущество в киоске, а в помещении находился мужчина с явными признаками наркотического опьянения.

В ходе общения инспекторы выяснили, что нарушитель устроил погром из-за конфликта с женой.

Мужчина после ссоры с женой разгромил киоск

Разгромленный киоск на Васильковской

Мужчину задержали и вызвали на место преступления следователей для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве водитель на Audi сбил насмерть мужчину на электросамокате.

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