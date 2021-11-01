Поругались из-за собаки: в Киеве епископ избил женщину и выбросил ее телефон (видео)

Поругались из-за собаки: в Киеве епископ избил женщину и выбросил ее телефон (видео)

Причиной конфликта стала собака соседки породы русский той-терьер, которая якобы мешала священнослужителю и его семье своим лаем.

В Киеве епископ Шепетовский Православной церкви Украины Андриан, в миру Руслан Кулик, избил соседку Ивану Бережную, а затем отобрал телефон, потоптался по гаджету и выбросил его в клумбу. Инцидент произошел у подъезда их дома на Позняках.

Причиной конфликта, по словам женщины, стала ее собака породы русский той-терьер, якобы мешавший священнослужителю и его семье своим лаем.

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Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин" на телеканале ICTV.

"У меня были руки в синяках, болела брюшная полость и грудная клетка. Бил меня и ругался, унижал меня... Я даже не успела ему ответить", — вспоминает Иванна.

Бережная пыталась получить видео с камер видеонаблюдения, где было зафиксировано ее избиение, тогда священник сцепился уже с ее мужем.

"Он говорил, что мы – сепаратисты, поскольку говорим на русском языке. Мы – иностранцы, он нас не понимает. Что будет обращаться в СБУ и выяснять, откуда мы", — рассказала Бережная.

Журналистов епископ также пытался вытолкать в дверь. Объяснений от него получить не удалось.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение". По результатам проведения экспертизы событие может быть переквалифицировано.

Напомним, в Киеве мужчина стрелял в соседку. Он решил вмешаться в спор между его матерью и знакомой, в результате чего нанес женщине телесные повреждения.

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