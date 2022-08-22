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Порезали и хотели утопить: в Киеве нашли и спасли мужчину с многочисленными ножевыми ранениями

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Порезали и хотели утопить: в Киеве нашли и спасли мужчину с многочисленными ножевыми ранениями

Фото: КГГА

Одного из злоумышленников задержали.

В Киеве на Трухановом острове в ночь на 22 августа нашли и спасли мужчину с многочисленными ножевыми ранениями. Он обратился к сотрудникам КП "Муниципальная охрана".

Об этом сообщили в КГГА.

Мужчина рассказал, что на одной из заброшенных лодочных станций его избили и много раз ударили ножом. Выяснилось, что пострадавший вместе с тремя мужчинами распивали спиртные напитки. Впоследствии между ними возник словесный конфликт, переросший в драку. От полученных телесных повреждений он потерял сознание.

Придя в себя, пострадавший услышал, как мужчины якобы договариваются о его убийстве. В частности, они планировали замотать потерпевшего в пакет и утопить в Днепре. Но пострадавшему удалось сбежать.

Охранники сразу же вызвали скорую, поэтому медики немедленно госпитализировали потерпевшего.

На месте происшествия обнаружили гражданина, причастного к совершенному. Другим участникам удалось скрыться. Дело передали в Национальную полицию, ведется следствие.

Напомним, в Киеве с 21 по 24 августа сократят время работы метро.

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