Порезал уши и спрятал трупы в двухметровой яме: в Киевской области мужчина убил рабочих (фото)

В Вышгородском районе Киевской области полиция задержала мужчину, который убил двух рабочих, порезал им уши и спрятал их тела в двухметровой яме, заваленной бетоном.

В конце сентября жители Глебовки сообщили полиции о внезапном исчезновении двух работников 40 и 50 лет.

Об этом рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Как оказалось, во время последнего ужина между 42-летним мужчиной и погибшими возник конфликт, он забил оппонентов до смерти, выкопал двухметровую яму, сбросил туда тела и завалил бетоном.

"Несмотря на убеждение их последнего работодателя, что мужчины уехали на заработки в другую область, мы не прекращали поиски. В конце концов нашли яму с телами во дворе того же хозяина", — рассказал Небытов.

В настоящее время мужчину задержали, он находится в следственном изоляторе. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Напомним, в Запорожье на строительной площадке обнаружили тела двух новорожденных младенцев.

А в Кривом Роге мужчина зарезал собственную жену и дочь, после чего совершил самоубийство.

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